Чрезвычайное положение продлили в Молдавии | 360°

Мир 06 октября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber Чрезвычайное положение продлили в Молдавии

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Власти Молдавии приняли решение продлить режим чрезвычайного положения. Его ввели из-за ситуации Украине, а также проблем с электричеством. Такой информацией поделилась премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Об этом сообщили «Известия».

Теперь режим чрезвычайного положения будет действовать в стране в течение двух ближайших месяцев. Такой указ подписал президент Молдавии в четверг, 6 октября. За продление проголосовали 53 представителя проевропейской Партии действия и солидарности.

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«Высокие риски сохраняются и по части потоков беженцев, и потоков товаров, и по части энергетики», — отметила политик.

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