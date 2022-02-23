Чрезвычайное положение объявят по всей Украине

Режим чрезвычайного положения введут по всей территории Украины. Он будет действовать 30 дней, но если президент захочет, то сможет продлить его еще на такой же срок. Об этом решении объявил секретарь СНБО Алексей Данилов, написал сайт «Страна.ua».

Чрезвычайное положение предполагает усиление охраны общественного порядка, ограничение движения и осмотр транспорта, а также проверки документов у людей.

Режим ЧП будет меняться в зависимости от конкретных территорий. Самый строгий введут на границах с Россией и Белоруссией. Решения по комендантскому часу также примут на местах в случае необходимости.

При этом в Донбассе режим ЧП и так действует с 2014 года, вводить его там дополнительно не будут.

Секретарь СНБО заверил, что эти обстоятельства «почти никак» не отразятся на жизни украинцев.

Военное положение, если потребуется, введут на Украине мгновенно. Но пока таких решений не принималось, сказал Данилов.

Он также сказал, что не знает, будет ли Украина разрабатывать ядерное оружие. При этом ему известно, что на службу планируют призвать 36 тысяч человек из оперативного резерва.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Он обсудил с ним ситуацию вокруг признания Россией независимости ДНР и ЛНР.