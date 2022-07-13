Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса ушел в отставку и уехал из страны на фоне протестов. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

«Поскольку президент находится за пределами страны, объявлено чрезвычайное положение, чтобы справиться с ситуацией в стране», — пояснил пресс-секретарь премьера Динук Коломбадж.

Демонстранты 9 июля захватили резиденцию президента, а также подожгли резиденцию премьера и разбили его автомобили. После этого глава государства сложил полномочия. В понедельник Раджапакса подписал заявление об отставке с 13 июля. Сегодня его передадут для официального оглашения спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене. До оглашения президент и его правительство считаются действующими.

Нового президента выберут в парламенте Шри-Ланки 20 июля. Позднее сформируют временное правительство.

Протесты в стране возникли на фоне острого политического и экономического кризиса. Из-за нехватки иностранной валюты произошло ограничение импорта основных видов продовольствия, медикаментов и топлива. Активисты обвинили в сложившейся ситуации президента Раджапаксу. Требования о его отставке начали звучать еще весной, но тогда протесты были мирными. Сейчас продолжающаяся нехватка топлива, введение ограничений на получение бензина и дизеля спровоцировали новый всплеск недовольства.