Чрезвычайное положение объявили в Лондоне из-за штамма «омикрон»

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение. Причиной стало распространение штамма коронавируса «омикрон» и увеличение количества заражений.

«После консультаций со специалистами я принял решение объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение», — сказал Хан в эфире телеканала Sky News.

Он добавил, что городские власти крайне обеспокоены всплеском заболеваемости. За прошедшие сутки медики зафиксировали большое число заражений по всей стране. Согласно информации правительства, за семь дней показатели госпитализации в Лондоне увеличились на 28% по сравнению с предыдущей неделей.

По данным британского Агентства по здравоохранению, всего за время пандемии в Великобритании выявили 24 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. За сутки врачи насчитали более 93 тысяч новых заразившихся. Такой показатель стал максимальным за пандемию.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что страна переходит к «плану Б» из-за быстрого распространения штамма «омикрон». Жителям Великобритании рекомендовали работать из дома, а в большинстве закрытых помещений ввели обязательный масочный режим.