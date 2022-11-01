«Чревато ростом преступлений». Нахождение «Серых волков» на Украине назвали закономерным | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 15:28 «Чревато ростом преступлений». Нахождение «Серых волков» на Украине назвали закономерным Эксперт Ярошенко предрек рост числа военных преступлений на Украине из-за «Серых волков»

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Появление в составе ВСУ так называемого «Тюркского легиона» — закономерное и ожидаемое явление, рассказал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, основную часть формирования составляют члены движения «Серые волки», придерживающиеся националистических взглядов и принципов.

Инструмент в руках Эрдогана

Эксперт подчеркнул, что российские спецслужбы не раз докладывали о появлении «Тюркского легиона» на Украине.

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«Надо отметить, что Тюркский легион в основном состоит из активистов движения „Серые волки“. Это националистическая политическая организация в Турции», — рассказал Ярошенко.

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Долгое время члены движения были оппозицией по отношению к официальным властям, но с приходом нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ситуация поменялась.

«Сегодня это движение является инструментом реализации турецкой и пантюркской политики в разных регионах Евразии — прежде всего в России и Китае, потому что тюрками, помимо самих турков, являются татары, башкиры, узбеки, киргизы, уйгуры, которые проживают в Китае и у которых есть определенные разногласия между официальным китайским руководством и их автономией», — подчеркнул специалист.

Повысят уровень преступности на Украине

Представители «Серых волков» поддерживают различные националистические и сепаратистские движения в России. По словам собеседника «360», под их влияние также могут попадать якуты и тувинцы, тоже являющиеся тюрками.

«Их пребывание на Украине чревато ростом числа военных преступлений, потому что это националисты», — рассказал Ярошенко.

Отработанная схема

Страны НАТО создавали и продолжают создавать террористические организации, чтобы с их помощью достигать свои цели, заявил специалист. Террористы выполняют «грязную работу», которой не могут заняться официальные натовские власти.

«Таких примеров множество. Допустим, „Талибан“* и „Аль-Каида“**, признанные лидеры мирового террористического движения, изначально создавали как антисоветскую оппозицию в Афганистане и на Ближнем Востоке. Поэтому с точки зрения НАТО и американцев это схема отработанная», — напомнил Алексей Ярошенко.

По его словам, все происходит по одной и той же схеме. Сначала НАТО создает террористическую организацию, потом не может справиться с ее управлением, после чего начинает бороться с ней.

«Возможно, следует ожидать такой же вариант развития событий в отношении „Серых волков“. Долгое время турецкое руководство поддерживает это движение, но не стоит забывать, что долгое время „Серые волки“ были в оппозиции официальному турецкому руководству», — предположил собеседник «360».

Ярошенко добавил, что турецкие власти могут сменить политику и уйти от идей пантюркизма. Тогда «Серые волки» могут стать серьезной радикальной оппозиционной силой.

Турецкие власти взяли «Серых волков» под определенную опеку, заявил военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, в «Тюркском легионе» на Украине нет наемников из Евросоюза.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Аль-Каида» — запрещенная террористическая организация.