Мир 12 декабря 2023, 03:56 ЧП произошло на британском судне у берегов Йемена UKTMO: у берегов Йемена на борту британского судна произошло возгорание Pixabay

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На борту британского судна недалеко у берегов Йемена произошло возгорание. Об этом в соцсети Х сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

ЧП произошло в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива в 15 морских милях (примерно 27,8 километра) к западу от йеменского порта Моха, сообщили в ведомстве.

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«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности», — рассказали в UKMTO.

Власти Великобритании ведут расследование. Судам рекомендовали в этом районе проявлять бдительность и сообщать управлению о подозрительной деятельности.

Мятежники-хуситы 3 декабря напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Корабль шел под британским флагом.