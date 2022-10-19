ЧП на «Северных потоках» заставили Европарламент беспокоиться о безопасности подводных кабелей | 360°

Мир 19 октября 2022, 12:18 ЧП на «Северных потоках» заставили Европарламент беспокоиться о безопасности подводных кабелей

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Член Европейского парламента от Греции Эва Каили выразила обеспокоенность безопасностью подводных кабелей под Атлантическим океаном после диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом написал RT.

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Парламентарий обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с вопросом, какие меры принимаются для защиты критически важной подводной инфраструктуры. Она указала на то, что исследования, проведенные Данией и Швецией, показали, что повреждение газопроводов было преднамеренным. Политик заинтересовалась, принимаются ли меры для защиты 16 коммуникационных кабелей, которые соединяют США со странами ЕС.