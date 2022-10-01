ЧП на «Северных потоках» приведет к потрясениям на энергорынках | 360°

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ЧП на «Северных потоках» приведет к потрясениям на энергорынках

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан: ЧП на «Северных потоках» приведет к потрясениям

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ЧП на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергетических рынках и рост цен на энергоносители, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности международной организации.

Он подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры, сообщило РИА «Новости».

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«Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на „Северных потоках“, сопровождавшимися сильными подводными взрывами. „Северные потоки“ являются главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы», — заявил Гэн Шуан, слова которого привел сайт миссии КНР при ООН.

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По словам дипломата, разрушение газопроводов усилило проблему нехватки энергоснабжения в Европе. В результате потребители во всем мире, вероятно, пострадают от роста цен на энергоносители.

«Мы обратили внимание, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что произошедшие в этот раз утечки не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии», — подчеркнул Гэн Шуан.

Если это правда, то случившееся является атакой на транснациональные гражданские объекты и подводные газопроводы в нарушение международного права.

Китай

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