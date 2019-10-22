ЧП на ледоколе «Тор» у берегов Норвегии объяснили случайно нажатой кнопкой

В ФГУП «Атомфлот» допустили, что сигнал бедствия с российского ледокола «Тор» мог быть отправлен случайно. Сейчас судно борется со штормом у берегов Норвегии. Экипаж восстановил управление ледоколом.

«Ложная тревога. Все нормально, он дальше следует по маршруту. Не испытывает проблем», — рассказали в пресс-службе Росморречфлота. Сообщение ведомства процитировал сайт НСН.

Российское судно подало сигнал SOS во время шторма у Норвегии. Это вышло случайно Подробнее

Между тем источник в ФГУП «Атомфлот» сообщил, что сигнал, ушедший с борта «Тора», мог быть и ложным. Впрочем, по сведениям источника, проблемы на судне действительно были, но сейчас они устранены.

«В море достаточно часто бывают ложные сигналы: кто-то не ту кнопку нажмет или что-то. Серьезных последствий для виновного не будет, если сигнал был отменен быстро», — объяснили в Атомфлоте.

Тем временем у владельцев судна, в Росморпорте, добавили, что ледокол дрейфует у берегов Норвегии в ожидании улучшения погоды. Сейчас там бушует шторм.

«После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения Сабетта», — подтвердили в ведомстве. Сообщение Росморпорта процитировал «Интерфакс».

Российский ледокол подал сигнал бедствия утром 22 октября. По словам представителей норвежской спасательной службы, судно изначально потеряло мощность двигателя, но позже ледокол вновь обрел способность маневрировать.

На помощь судну были направлены вертолеты и буксиры. Российские моряки эвакуироваться с борта ледокола отказались.