Члены Совфеда назвали Северную Корею другом России

Северная Корея признала независимость ДНР. В связи с этим первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал страну настоящим другом России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

При этом, по словам политика, Москве необходимо налаживать отношения с Пхеньяном. Он подчеркнул, что российские власти всегда хорошо относились к Северной Корее.

«В последние годы, когда у нас возникла мода на дружбу со штатами, отношения стали более уравновешенными. Жизнь показывает, что, когда случаются проблемы, понятно, кто настоящий друг, а кто друг по названию», — отметил политик.