Члены ПАСЕ не услышали заявление президента Франции Эммануэля Макрона, приветствовавшего возвращение России в ПАСЕ. Таким мнением с «360» поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Макрон выступил за продолжение работы российской делегации в ПАСЕ Подробнее

Он напомнил, что французский президент ранее уже отмечал, что мир провел бессмысленную пятилетку конфронтации.

«Он об этом внятно и публично сказал. До этого он несколько раз выступал перед послами, говорил, что Запад сам себя потерял. Много чего было сказано. Очевидно, что Макрон пытается сегодня закрепиться в качестве неформального политического лидера Европы. С его точки зрения сделать это удобнее не на русофобии, а на примирительной стилистике», — сказал Климов.

Зампред комитета Совфеда отметил, что Макрон предлагает правильные вещи — диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Однако, по мнению Климова, проблема в том, что немалое число членов ПАСЕ привыкли к другому.

«Они к другому стремятся. Поэтому, что бы там ни говорил Макрон, эти люди останутся при своих. Мало того, от ПАСЕ в его нынешней конфигурации не многое зависит. Это больше консультативный орган. Поэтому обольщаться не надо. Другое дело, что любое подобное заявление, особенно, публичное, сказанное на международной площадке, на разрядку международной напряженности, на укрепление мира, на создание атмосферы, необходимой для создания взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Андрей Климов. Он еще раз повторил, что было бы наивно ожидать, что оппоненты России в ПАСЕ окончательно проиграли.

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании ПАСЕ заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы и продолжить работу в ассамблее. Она, как и другие страны, участвовала в создании европейского гуманизма. Тем более, что уход Москвы из ассамблеи привел бы к серьезным рискам.

Макрон подчеркнул, что поддерживает работу российской делегации на заседаниях ПАСЕ.