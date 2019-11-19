Члены партии «Слуга народа» заявили о готовности поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко

Руководитель фракции Александр Корниенко заявил, что представители партии «Слуга народа» готовы проголосовать за снятие неприкосновенности с экс-президента Украины. Такое решение он назвал «честной позицией» и призвал всех депутатов его поддержать.

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Корниенко отметил, что голосование будет техническим, чтобы совершить процессуальные действия. Уже с 1 января 2020 года подобные меры утратят актуальность в связи с изменениями в Конституции государства.

«Все мотивированы [голосовать] за снятие неприкосновенности», — заявил Корниенко.

Напомним, что 18 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выступило с предложением Генпрокуратуре направить запрос Верховной раде для привлечения Порошенко к уголовной ответственности. Бывшего главу государства подозревают в захвате власти и злоупотреблениях служебными полномочиями.

Отмечается, что в пресс-службе Порошенко действия ГБР назвали «российским заказом на причинение вреда репутации» бывшего президента.

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На данный момент в 13 уголовных делах Петр Порошенко фигурирует как свидетель. Это дела о превышении полномочий, госизмене и отмывании средств. Примечательно, что дело о госизмене связано с приказом о направлении трех военных кораблей в территориальные воды России в ноябре 2018 года, чтобы задержание судов использовать в качестве повода к введению военного положения.

Ранее закон об отмене депутатской неприкосновенности подписал 11 сентября действующий президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 2020 года.