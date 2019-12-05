  • Члены партии Меркель усомнились в равном партнерстве с Россией

    05 декабря 2019, 15:10

    Ольга Ситникова

    Член партии канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС Родерих Кизеветтер засомневался, что Россия может быть равным партнером для ФРГ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По информации сайта «Утро.ру», такое заявление политик сделал после того, как российское правительство отказалось расследовать смерть гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили совместно с Берлином.

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    «Для нас ясно, что страна, которая прикрывает заказные убийства, не может рассматриваться как равный партнер», — уточнил немецкий депутат.

    Христианско-демократический союз выразил готовность прервать хорошие отношения с Москвой.

    «Если расследование выявит ответственность России за это убийство, то возникнет новая ситуация, — Это стало бы возвращением ко временам холодной войны. В таком случае нужно будет значительно расширить масштабы контрразведки и внешней разведки в отношении России», — подчеркнул эксперт ХДС по внутренним делам Армин Шустер.

    Ранее стало известно, что убитый в столице Германии гражданин Грузии Торнике Кавтарашвили имел криминальное прошлое. Он участвовал в некоторых террористических актах в России.