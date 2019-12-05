Члены партии Меркель усомнились в равном партнерстве с Россией

По информации сайта «Утро.ру», такое заявление политик сделал после того, как российское правительство отказалось расследовать смерть гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили совместно с Берлином.

Убитый в Берлине грузин причастен к терактам в России — СМИ Подробнее

«Для нас ясно, что страна, которая прикрывает заказные убийства, не может рассматриваться как равный партнер», — уточнил немецкий депутат.

Христианско-демократический союз выразил готовность прервать хорошие отношения с Москвой.

«Если расследование выявит ответственность России за это убийство, то возникнет новая ситуация, — Это стало бы возвращением ко временам холодной войны. В таком случае нужно будет значительно расширить масштабы контрразведки и внешней разведки в отношении России», — подчеркнул эксперт ХДС по внутренним делам Армин Шустер.

Ранее стало известно, что убитый в столице Германии гражданин Грузии Торнике Кавтарашвили имел криминальное прошлое. Он участвовал в некоторых террористических актах в России.