Спецсессии парламента Британии по случаю смерти Елизаветы II продлятся 10 часов | 360°

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Спецсессии парламента Британии по случаю смерти Елизаветы II продлятся 10 часов

Члены парламента Британии будут отдавать дань уважения Елизавете II в течение 10 часов

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Специальные сессии обеих палат парламента Великобритании продлятся 10 часов. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На этих собраниях депутаты и лорды смогут выразить свои соболезнования по случаю смерти королевы Елизаветы II.

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Изначально спецсессии планировали начать в 11:30 по московскому времени. Однако их сдвинули на 2,5 часа.

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Из-за измененных условий у членов палаты лордов и палаты общин будет возможность выступить с речью и отдать дань уважения королеве вплоть до полуночи по московскому времени 10 сентября.

По данным сотрудников Sky News, в мероприятии примет участие и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она является депутатом палаты общин.

Из-за траурных мероприятий парламент Великобритании сдвинул обсуждение текущих вопросов на более поздние сроки. На спецсессиях не будет других тем, кроме касающихся памяти Елизавете II. Исключением могут стать не менее важные события.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, официальное имя которого по традиции изменено на Карл III.

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