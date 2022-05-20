После несогласия Турции с расширением НАТО в альянсе усилился раскол, заявил в статье Global Times научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь. Против линии, продвигаемой США, выступила Хорватия.

Президент Зоран Миланович заявил, что поручит постоянному представителю своей страны при НАТО проголосовать «против». Он уверен, что Финляндия и Швеция должны быть допущены в альянс только после того, как будет решен вопрос о равенстве хорватов на выборах в Боснии и Герцеговине.

«Расширение НАТО привязало интересы его членов и даже всего европейского континента к колеснице США. Штаты намерены существенно ослабить Россию, но многие страны альянса не согласны с тем, что она представляет угрозу безопасности. Стабильность и развитие — интересы большинства европейских государств», — отметил Сунь Кэцинь.

Он добавил, что в альянсе состоит почти 30 государств, и это нормально, что каждое имеет собственную позицию. Тот факт, что руководство НАТО подталкивает членов в ущерб себе подчиниться линии США, обострил противоречия между разными политическими силами внутри Европы и подтолкнул континент к еще большей неопределенности. Теперь вступление в НАТО несет для страны не защиту, а напротив угрозу безопасности.