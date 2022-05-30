Члены НАТО обсудят позицию по России и Китаю на саммите в Мадриде

НАТО может изменить текущую позицию по России и КНР. Ее обсудят на ближайшем саммите, который пройдет в Мадриде. Об этом в интервью испанской газете ABC сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что на встрече планируют принять новую стратегическую концепцию. По словам Столтенберга, она «отразит новую реальность безопасности». В текущей Россия отмечена как стратегический партнер, а Китай и вовсе ни разу не упоминается.

«Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность. Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов», — сообщил Столтенберг.

Другой темой саммита может стать ситуация на Украине. Столтенберг подчеркнул, что НАТО должен подготовиться к затяжному конфликту на территории этой страны. По его словам, есть множество вариантов поддержки ВСУ. Однако члены альянса должны быть «очень осторожны, говоря о конкретных системах вооружения».

Также генсек сообщил, что на саммите затронут вопросы, связанные с «угрозами, исходящими с юга, такими как нестабильность и терроризм».

«Стабильность в Африке должна иметь значение для всего альянса. Мы будем принимать решения, чтобы сделать шаг вперед, в том числе, с точки зрения сферы влияния на море», — сказал Столтенберг.