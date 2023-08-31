Мир 31 августа 2023, 15:23 Члены контактной группы по Украине снова встретятся на базе в Германии DPA: 5-я встреча контактной группы по Украине пройдет 19 сентября в Германии U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

На авиабазе Рамштайн в Германии состоится пятая встреча контактной группы по военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

Мероприятие пройдет в «формате „Рамштайн“» 19 сентября. Инициатором встречи стал глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Именно он пригласил всю контактную группу по украинскому вопросу в ФРГ.

Реклама

Формат заседания назвали в честь американской авиабазы Рамштайне. В апреле прошлого года именно там состоялась первая встреча, на которой обсуждали военную помощь киевскому режиму.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Адриане Кучер говорил о том, что заседание контактной группы состоится в период с 17 по 24 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно провел переговоры с генеральным директором одной из крупнейших британских корпораций оборонного сектора Чарльзом Вудберном. После встречи глава киевского режима анонсировал сотрудничество с компанией BAE Systems.