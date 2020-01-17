    17 января 2020, 13:19

    Члены Евросоюза обсудят переговоры по ливийскому вопросу

    Ольга Ситникова

    Министры иностранных дел 28 стран-членов Европейского союза встретятся 20 января, чтобы обсудить результаты переговоров по Ливии. В ходе планового заседания предложат возможные меры для урегулирования кризиса. Об этом сообщило ИА Nаtiоn Nеws со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

    Источник издания напомнил, что в предстоящие выходные главы государств проведут конференцию по Ливии в Берлине.

    «Будет логично, что Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник подведет итоги этой конференции и рассмотрит возможные меры поддержки ЕС урегулированию в рамках ООН», — подчеркнул представитель Евросоюза.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что предстоящая берлинская конференция станет началом в процессе урегулировании ливийского вопроса.