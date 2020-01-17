Члены Евросоюза обсудят переговоры по ливийскому вопросу

Источник издания напомнил, что в предстоящие выходные главы государств проведут конференцию по Ливии в Берлине.

«Будет логично, что Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник подведет итоги этой конференции и рассмотрит возможные меры поддержки ЕС урегулированию в рамках ООН», — подчеркнул представитель Евросоюза.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что предстоящая берлинская конференция станет началом в процессе урегулировании ливийского вопроса.