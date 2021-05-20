Члены Европарламента призвали к противодействию «угрозам» от РФ и Китая

Члены Европарламента представили проект доклада, в котором говорится о ряде важных направлений взаимодействия ЕС и США. В документе упоминается о важности противодействия «российской угрозе» и «китайской дезинформации», написал сайт RT.

Одна из частей доклада под названием «Возвращение к многосторонней дипломатии» предполагает более близкое сотрудничество сторон. Речь идет о совместной работе по вопросам изменения климата, расового и гендерного равенства и человеческих прав.

В части «Объединение перед лицом вызовов в области безопасности и обороны» говорится о необходимости совместного противодействия как традиционным, так и новым угрозам, защите «глобальной демократии».

Последняя часть — «Более тесная координация внешней политики». Она посвящена сотрудничеству Брюсселя и Вашингтона по поводу некоторых проблем, связанных с деятельностью иностранных государств, среди которых Китай и Россия. В документе отметили наличие «ряда угроз» со стороны нашей страны.