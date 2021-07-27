Члены Европарламента предложили увеличить финансовую поддержку странам «Восточного партнерства»

Европейские парламентарии, Урмас Паэт из Эстонии и Шарль Геренс из Люксембурга предложили ЕС увеличить траты на поддержку стран «Восточного партнерства». Средства должны пойти, в частности, на восстановление от «дестабилизирующих действий России», сообщил RT.

Восточное партнерство — проект ЕС, направленный на поддержку и налаживание связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Парламентарии предложили увеличить сумму, выделяемую на проекты «Восточного партнерства», на 14,7 миллиона евро. В таком случае бюджет составит около 714 миллионов евро.

Потратить средства предлагается в том числе на противодействие «влиянию России».

«Превентивное решение вопроса государственной и социальной устойчивости, включая экономическое восстановление и интеграцию в свете дестабилизирующих действий России в странах „Восточного партнерства“», — говорится в документе.

Также парламентарии указали на важность применения разных подходов к каждой стране проекта с целью развития интеграционных связей.