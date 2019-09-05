Члены экипажа танкера Stena Imperо прибыли в Дубай после освобождения

Семь освобожденных моряков вылетели из Ирана и уже прибыли на территорию Дубая. Перед этим их удерживали на британском нефтяном танкере Stena Impero. Об этом сообщил пресс-атташе Посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

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«Среди освобожденных моряков пять граждан Индии, один гражданин Латвии и один россиянин — электромеханик Альгиз Зарецкий», — приводит «Интерфакс» слова Ганенко.

Он добавил, что сейчас на судне находятся еще 16 членов экипажа, среди них двое российских граждан.

«Двое наших граждан останутся на борту до тех пор, пока не будет решена судьба самого танкера, то есть пока иранская сторона не примет решение его опустить», — отметил пресс-атташе дипмиссии России.

Британский танкер Stena Impero задержали 19 июля 2019 года. Корпус стражей исламской революции Ирана остановил судно, которое следовало в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. Всего на борту находились 23 человека, в их числе было трое россиян.

Захват Stena Impero стал ответом Ирана на задержание танкера Grace 1. Судно заподозрили в поставках нефтепродуктов в Сирию и нарушении санкций Евросоюза. Его задержали 4 июля 2019 года.