Мир 01 февраля 2023, 18:04 Членство Украины в Евросоюзе и «мирный план» Зеленского обсудят в Киеве 3 февраля Представитель ЕС анонсировал саммит по вступлению Украины в Евросоюз РИА «Новости»

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Саммит по вступлению Украины в Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве. На нем планируют обсудить «мирный план» украинского лидера Владимира Зеленского и вопрос продовольственной безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель Евросоюза, передал ТАСС.

«Будет четыре темы: процесс вступления Украины, ответ ЕС, „мирный план“ Зеленского <…> и глобальная продовольственная безопасность», — сказал он.

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В среду, 1 февраля, стало известно, что Украине откажут в ускоренном вступлении в ЕС. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль признался, что страна рассчитывает стать частью Евросоюза в ближайшие два года.

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «мирный план» на заседании G20. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его нереалистичным.

План предусматривает уход российских войск с новых территорий и из Крыма, а также выплату репараций украинским властям.