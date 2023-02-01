01 февраля 2023, 18:04
Членство Украины в Евросоюзе и «мирный план» Зеленского обсудят в Киеве 3 февраля
Представитель ЕС анонсировал саммит по вступлению Украины в Евросоюз
Саммит по вступлению Украины в Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве. На нем планируют обсудить «мирный план» украинского лидера Владимира Зеленского и вопрос продовольственной безопасности. Об этом заявил высокопоставленный представитель Евросоюза, передал ТАСС.
«Будет четыре темы: процесс вступления Украины, ответ ЕС, „мирный план“ Зеленского <…> и глобальная продовольственная безопасность», — сказал он.
Реклама
В среду, 1 февраля, стало известно, что Украине откажут в ускоренном вступлении в ЕС. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль признался, что страна рассчитывает стать частью Евросоюза в ближайшие два года.
Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «мирный план» на заседании G20. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его нереалистичным.
План предусматривает уход российских войск с новых территорий и из Крыма, а также выплату репараций украинским властям.
Владимир Зеленский
Киев
Евросоюз
Украина
Реклама
Реклама