Эксклюзив 02 февраля 2023, 02:33 Членство Украины в ЕС сравнимо с вводимой в организм смертельной дозой яда Голос «Мордора»: борьбой с коррупцией на Украине Зеленский хочет впечатлить лидеров ЕС Pxhere

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Украинский лидер Владимир Зеленский масштабной битвой с коррупцией в стране намерен впечатлить лидеров стран ЕС, чтобы они приняли страну в объединение. Это следует рассматривать как очередное давление на Европу, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора». Вхождение этой страны в европейский блок — это мощный ход со стороны США, который похоронит Европу.

Далее — прямая речь.

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Желание впечатлить ЕС

Тут The Washington Post разразился материалом, в котором рассказывает, что в преддверии саммита ЕС на Украине развернулась масштабная битва с коррупцией.

Мол, хочет Владимир Зеленский этой борьбой с коррупцией впечатлить европейских лидеров, растопить их холодные сердца, чтобы они немедля приняли Украину в дружную европейскую семью. Без всяких там ожиданий в предбаннике. Вот просто взяли — и приняли.

Тем более, что сторонников такого развития событий хватает и в Европе. Например — те же прибалтийские лимитрофы. И с ними понятно — надоело им быть на задворках и очень хочется, чтобы появился кто-то еще более бедный и убогий, чем они. Самооценка сразу вырастет.

Но вот другие члены Евросоюза, как-то не очень хотят видеть Украину в своем общем доме. Именно поэтому Зеленский и затеял такую нещадную борьбу с коррупцией. И вообще, он чуть ли не украинский Ли Кван Ю.

The Washington Post вроде бы считается серьезным изданием. И пишет всю эту чушь на абсолютно серьезных щах. Якобы сие есть аналитика и экспертное мнение. Впрочем, что касается Украины, об объективности говорить давно не приходится. Да и вообще об объективности, ибо по недавнему заявлению бывшего руководителя издания, которое он сделал в свежем интервью, объективность вредна для обывателя, так как подрывает демократию и другие «общечеловеческие ценности». Короче говоря — врите, господа. Это полезно.

Планы США

Но статью в когда-то уважаемом издании можно рассматривать и с другой стороны — как очередное давление на Европу для того, чтобы она приняла Украину в свой общий дом. Не секрет, что США давно стремятся уничтожить Евросоюз как нечто самостоятельное и экономически развитое. И у них это прекрасно получается.

Pxhere

И продавливание Украины в члены Европейского союза — это такой мощный ход, который похоронит Европу навсегда. В и без того больной организм просто введут дозу яда, в разы превышающую смертельную. И The Washington Post активно в этой операции участвует.

А вы там о какой-то борьбе с коррупцией на Украине рассуждаете. Смешно, честное слово.