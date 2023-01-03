Мир 03 января 2023, 04:29 Членство Турции в НАТО призвали поставить под вопрос из-за сотрудничества с Россией Экс-советник президента США Болтон захотел исключить Турцию из НАТО за сотрудничество с РФ РИА «Новости»

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В случае переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, членство этой страны в НАТО должно быть поставлено под вопрос. Об этом в своей статье для The Telegraph написал бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Как напомнил Болтон, в ближайшее время предстоит проверка решимости Запада, отметила «Политика сегодня».

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«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России все еще не покинули ее в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2024 году, если президент Эрдоган, вероятно, обманным путем, будет переизбран», — привел RT фрагмент статьи Болтона.

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Также он отметил, что Германия не исполнила обещания об увеличении расходов на оборону. Болтон при этом добавил, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать росту напряженности в странах Запада.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын ранее заявил, что членство в Североатлантическом альянсе и союзнические отношения с США не мешают государству поддерживать конструктивное сотрудничество с Россией.