Членство России в Агентстве по ядерной энергии приостановили

Членство России в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановлено по решению руководства. Россию проинформировали об этом решении — оно вступит в силу 11 мая.

«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — сказано в пресс-релизе ОЭСР, который был опубликован на сайте агентства.

Россия стала членом АЯЭ — специализированного агентства в рамках ОЭСР — в 2013 году, уточняется в сообщении.

Как указано в релизе, РФ имеет пятую по величине гражданскую ядерную программу в мире после Соединенных Штатов, Франции, Китая и Японии. На сегодняшний день Россия — ведущий мировой экспортер гражданских атомных электростанций, добавляется в сообщении.

ОЭСР в феврале объявила о прекращении процесса присоединения к ней России. Также организация сообщила о закрытии офиса в Москве, напомнил RT.