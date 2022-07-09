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    09 июля 2022, 13:20

    Членство Финляндии и Швеции в НАТО оказалось под угрозой

    Aksam: конгрессмены США выступят против продажи истребителей F-16 Турции

    Максим Зинкин

    Некоторые конгрессмены США выступили против продажи Турции истребителей F-16, обещанных президентом Джо Байденом. Об этом написала газета Aksam.

    Членство Финляндии и Швеции в НАТО оказалось под угрозой

    По данным источника, соответствующее письмо подписали конгрессмены Джон Сарбейнс, Фрэнк Паллоне, Чарли Крист, Кэролин Мэлони, Дина Титус и Крис Паппас. Документ направили государственному секретарю Энтони Блинкену.

    «Многие из подписавших заявление ранее были замечены в действиях против Турции», — написали авторы материала.

    США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-16 после покупки ей российских систем ПВО С-400.

    Авторы издания предположили, что запрет на поставки F-16 окажет влияние на позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

    Военный эксперт Алексей Суконкин высказал предположение, что Турция в итоге откажется соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.