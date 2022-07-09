Членство Финляндии и Швеции в НАТО оказалось под угрозой
Aksam: конгрессмены США выступят против продажи истребителей F-16 Турции
Некоторые конгрессмены США выступили против продажи Турции истребителей F-16, обещанных президентом Джо Байденом. Об этом написала газета Aksam.
По данным источника, соответствующее письмо подписали конгрессмены Джон Сарбейнс, Фрэнк Паллоне, Чарли Крист, Кэролин Мэлони, Дина Титус и Крис Паппас. Документ направили государственному секретарю Энтони Блинкену.
«Многие из подписавших заявление ранее были замечены в действиях против Турции», — написали авторы материала.
США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-16 после покупки ей российских систем ПВО С-400.
Авторы издания предположили, что запрет на поставки F-16 окажет влияние на позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
Военный эксперт Алексей Суконкин высказал предположение, что Турция в итоге откажется соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.