Членство Финляндии и Швеции в НАТО оказалось под угрозой

Некоторые конгрессмены США выступили против продажи Турции истребителей F-16, обещанных президентом Джо Байденом. Об этом написала газета Aksam.

По данным источника, соответствующее письмо подписали конгрессмены Джон Сарбейнс, Фрэнк Паллоне, Чарли Крист, Кэролин Мэлони, Дина Титус и Крис Паппас. Документ направили государственному секретарю Энтони Блинкену.

«Многие из подписавших заявление ранее были замечены в действиях против Турции», — написали авторы материала.

США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-16 после покупки ей российских систем ПВО С-400.

Авторы издания предположили, что запрет на поставки F-16 окажет влияние на позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Военный эксперт Алексей Суконкин высказал предположение, что Турция в итоге откажется соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.