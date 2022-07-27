Членов ООН осудили за голословные обвинения России в киберагрессии

Обвинения в киберагрессии в адрес России провоцируют наращивание наступательного киберпотенциала в мире, заявила представитель РФ на заседании ООН по информационной безопасности Ирина Тяжелова. Ее слова передало РИА «Новости».

«В случае имеющихся обеспокоенностей любое государство может напрямую обратиться в адрес российских компетентных структур», — отметила она.

Эксперт напомнила про киберучения Locked Shields, которые проводились под эгидой НАТО в Эстонии. На таких мероприятиях обычно отрабатывают сценарии применения высоких технологий в борьбе с соперником. При этом в учениях принимали участие представители Украины, подчеркнула Тяжлова.

До этого она указала на проблему с выдачей виз США и Швейцарией делегатам ООН из России.