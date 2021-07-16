Члена олимпийской сборной Нигерии госпитализировали с ковидом в Токио

Члена олимпийской сборной Нигерии доставили в больницу Токио с COVID-19. Это первый случай ковида у высокопоставленного чиновника накануне Олимпиады.

Как сообщил японский телеканал Asahi TV, заболевшему 60–65 лет. Он сдал тест на коронавирус по прилете в аэропорт Нарита. Тест показал положительный результат. Решение госпитализировать представителя Нигерии было принято из-за наличия у него хронических заболеваний и солидного возраста.

Ранее стало известно об изоляции российской женской сборной по регби-7 и на юго-западе Японии, в городе Мунаката. Причиной стало заражение коронавирусом массажиста команды.

Мужчину госпитализировали, спортсменок посадили на карантин на два дня. Россиянки уже сдали первые тесты, они показали отрицательный результат. Тем не менее девушки еще раз сделают ПЦР-тест. Если он тоже будет отрицательным, то команду отпустят. Об этом рассказал генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии введены ограничительные меры на Играх. Одна из них — спортсмены сами будут надевать на себя медали.