Члена избирательной комиссии нашли мертвым в Белоруссии

Директор волковысского музея, член избирательной комиссии Константин Шишмаков пропал 15 августа. Спустя несколько дней поисково-спасательный отряд нашел труп мужчины.

«Шишмаков Константин Андреевич найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Администрация не комментирует обстоятельств гибели. Надеемся на ваше понимание», — сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Источник фото: vk.com/angel_search

Ранее отец погибшего рассказал Tut.by, что его сын был директором Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона. Мужчина работал в избирательной комиссии и должен был подписать итоговый протокол. Мужчина не стал этого делать, утверждал его отец. Шишмаков рассказал обо всем жене, пообещав приехать домой, но пропал. Родные обратились к правоохранителям, которые развернули поиски мужчины.

Источник tut.by сообщил, смерть мужчины не носит криминальный характер и похожа на самоубийство.

Выборы президента проходили в Белоруссии 9 августа. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, набрав 80,1%. Сразу после проведения выборов в стране начались протестные акции. Местные жители начали выходить на улицы, требуя признания выборов недействительными. Кроме того, граждане требуют остановить насилие со стороны правоохранительных органов.