Член украинской партии Семченко заявил, что у Зеленского нет перспектив для продолжения политической карьеры

Украинский президент Владимир Зеленский не имеет перспектив продолжения политической карьеры. Такое мнение в беседе с RT озвучил член политсовета украинской партии «Держава» Александр Семченко.

«Я думаю, что Зеленский кончился как политик. Вернее, как: он пока не кончился, он президент независимого государства, но если вдруг он перестает быть президентом, то, наверное, он закончится», — сказал Семченко.

Он также отметил, что народ Украины быстро забывает различные провалы и промахи своих лидеров. Политик вспомнил корупционный скандал с Петром Порошенко в 2005 году, который несмотря на все уже в 2014 стал президентом.