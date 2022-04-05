Член СПЧ счел кадры из Бучи «пропагандистской провокацией»

Член Совета по правам человека, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод присоединился к ряду спикеров, заявивших о том, что кадры с «массовыми убийствами» в украинской Буче были постановочными. Появление этих фейков «очень похоже на пропагандистскую провокацию, пытающуюся демонизировать Россию», отметил правозащитник. Его процитировало РИА «Новости».

Брод отметил, что «потоки лживой пропаганды» с целью выставить Россию агрессором усилились.

«В последние дни все обсуждают события, произошедшие в населенном пункте Буча. <...> Мы тоже анализируем интернет, контактируем с нашими коллегами, экспертами», — добавил он.

Комментируя фото и видео, распространившиеся сперва в украинских, а потом и в мировых СМИ, эксперт предположил, что «отчасти это была постановка, отчасти — дело рук украинских военных, которые появились в Буче 31 марта». По словам Брода, на такой расклад указывает «очень много фактов».

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что кадры из Бучи — постановка для западных зрителей.

Уже стало известно, что на одном из фото, где якобы запечатлен погибший мирный житель Бучи в колодце, на самом деле был военный из села, расположенного в 40 километрах оттуда.