Член СПЧ счел кадры из Бучи «пропагандистской провокацией»
Член СПЧ Брод назвал кадры из Бучи «пропагандистской провокацией»
Член Совета по правам человека, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод присоединился к ряду спикеров, заявивших о том, что кадры с «массовыми убийствами» в украинской Буче были постановочными. Появление этих фейков «очень похоже на пропагандистскую провокацию, пытающуюся демонизировать Россию», отметил правозащитник. Его процитировало РИА «Новости».
Брод отметил, что «потоки лживой пропаганды» с целью выставить Россию агрессором усилились.
«В последние дни все обсуждают события, произошедшие в населенном пункте Буча. <...> Мы тоже анализируем интернет, контактируем с нашими коллегами, экспертами», — добавил он.
Комментируя фото и видео, распространившиеся сперва в украинских, а потом и в мировых СМИ, эксперт предположил, что «отчасти это была постановка, отчасти — дело рук украинских военных, которые появились в Буче 31 марта». По словам Брода, на такой расклад указывает «очень много фактов».
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что кадры из Бучи — постановка для западных зрителей.
Уже стало известно, что на одном из фото, где якобы запечатлен погибший мирный житель Бучи в колодце, на самом деле был военный из села, расположенного в 40 километрах оттуда.