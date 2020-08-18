Член Совфеда заявил, что РФ не будет вмешиваться в дела Белоруссии

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия не видит причин не признавать результаты выборов в Белоруссии и не собирается вмешиваться в политический процесс внутри республики.

«Право признавать или не признавать результаты выборов есть у всех государств, но все это не имеет прямого отношения к тому, что происходит внутри страны. Мы признаем этот результат, потому что у нас нет других оснований», — подчеркнул он.

Политик заметил, что в настоящий момент нет официальных жалоб по этому поводу. Морозов пояснил, что Белоруссия «сама должна разбираться» со своим сложным внутренним процессом. По его словам, позиция России заключается в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела, информирует ИА НСН.

Протесты в Минске и других крупных белорусских городах начались 9 августа после появления предварительных итогов президентских выборов. По информации Центризбиркома республики, действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей, его за оппонента Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей.