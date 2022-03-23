Член Совфеда Цеков заявил, что Польша имеет виды на западную часть Украины

Член Совфеда Сергей Цеков считает, что Варшава под идеей отправить на Украину миротворцев НАТО может скрывать желание вернуть себе западные области этой страны. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Цеков не исключил гипотетического раздела Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.

«Мысли у них (у Польши. —ред.) такие есть — не защитить Украину, а фактически вернуть себе западные области, они мечтают об этом. Миротворцы НАТО — это не Польша, и решать, отправлять их на Украину или нет, решит НАТО. Если они появятся там, то это может привести к конфликту с Россией. Гипотетически — да (о разделе Украины. — ред.), учитывая политику Киева последних 30 лет. Они конфликтовали с ближайшими друзьями — Россией и Белоруссией, заигрывали с НАТО и ЕС», — сказал Цеков.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. Политик считает, что главной целью этой группы станет оказание гуманитарной помощи.