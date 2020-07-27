Член Совфеда прокомментировал заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Германия выступает против возвращения России в саммит. По его словам, необходимо урегулировать вопрос с Крымом и Украиной для того, чтобы РФ снова участвовала в G7.

«Заявление Мааса — в контексте той политики, которую проводит Германия по отношению к России в связи с ситуацией на Украине, в связи с воссоединением Крыма с Россией. Хотя больше чем уверен, Маас прекрасно понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины… Они говорят постоянно стандартные фразы, штампы, которые, на мой взгляд, конструктива не несут», — высказался Цеков.

Он подчеркнул, что Россия не стремится вступить в «Большую семерку», как и не пытается превратить ее в «восьмерку».

По слова парламентария, если придерживаться выбранного направления, не получится развивать ни ЕС, ни мировое сообщество.