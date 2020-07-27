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    27 июля 2020, 12:45

    Член Совфеда прокомментировал заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, отреагировал на слова Хайко Мааса, министра иностранных дел ФРГ, о том, что России не стоит возвращаться в саммит «Большой семерки». Об этом сообщил RT.

    Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Германия выступает против возвращения России в саммит. По его словам, необходимо урегулировать вопрос с Крымом и Украиной для того, чтобы РФ снова участвовала в G7.

    «Заявление Мааса — в контексте той политики, которую проводит Германия по отношению к России в связи с ситуацией на Украине, в связи с воссоединением Крыма с Россией. Хотя больше чем уверен, Маас прекрасно понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины… Они говорят постоянно стандартные фразы, штампы, которые, на мой взгляд, конструктива не несут», — высказался Цеков.

    Он подчеркнул, что Россия не стремится вступить в «Большую семерку», как и не пытается превратить ее в «восьмерку».

    По слова парламентария, если придерживаться выбранного направления, не получится развивать ни ЕС, ни мировое сообщество.

    Новости SMI.FM