Член Совфеда прокомментировал решение латвийских депутатов запретить георгиевскую ленту

«Это решение, на мой взгляд, не соответствует правде истории. Оно аморально с нравственной точки зрения. Оно останется на совести тех латвийских политиков, которые его сейчас продавливают», — пояснил политик.

По его словам, навязать Латвии свою точку зрения невозможно, однако мы можем публично не согласиться с таким решением. Он призвал россиян собственным примером продолжать сохранять правду о нашей общей истории.

Правительство Латвии лишает свое население исторического наследия, считает сенатор. Он также подчеркнул, что латвийские военные во время войны были и на стороне нацистов, и на стороне русских.