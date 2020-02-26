Член Совфеда прокомментировал продление санкций США в отношении России

Сенатор считает, что Россия не наносит урон нацбезопасности Америки, поэтому продление санкций неоправданно. Цеков считает, что американская санкционная политика «тупиковая и ведет в никуда».

Политик уверен, что данные действия не приведут ни к чему хорошему. Для Соединенных Штатов это закончится изоляцией, так как подобные действия сработают против них самих.