Член Совфеда прокомментировал продление санкций США в отношении России
Сергей Цеков, член комитета Совфеда по международным делам, поделился с RT своим мнением о решении президента США Дональда Трампа продлить санкции в отношении России. Они были введены в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Сенатор считает, что Россия не наносит урон нацбезопасности Америки, поэтому продление санкций неоправданно. Цеков считает, что американская санкционная политика «тупиковая и ведет в никуда».
Политик уверен, что данные действия не приведут ни к чему хорошему. Для Соединенных Штатов это закончится изоляцией, так как подобные действия сработают против них самих.