Член Совфеда прокомментировал новую оборонительную стратегию Румынии

Сенатор обратил внимание на то, что Россию называют «враждебным государством», однако на самом деле, если взглянуть на многолетнюю историю, все совсем наоборот. Именно Румыния всегда была враждебна настроена по отношению к нашей стране.

По его словам, «действия России носят исключительно оборонный характер».