Член Совфеда прокомментировал новую оборонительную стратегию Румынии
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма, в беседе с RT оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020–2024 годы. В одном из ее разделов говорится о том, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы.
Сенатор обратил внимание на то, что Россию называют «враждебным государством», однако на самом деле, если взглянуть на многолетнюю историю, все совсем наоборот. Именно Румыния всегда была враждебна настроена по отношению к нашей стране.
По его словам, «действия России носят исключительно оборонный характер».