Член Совфеда ответил на расширение санкций США против России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на решение Министерства финансов США увеличить санкционный список против России. Об этом сообщил сайт RT.
«Я думаю, что это абсолютно политическая акция, это некий сигнал, что США не нравится то, что продолжается Россией освоение Крыма. После строительства Крымского моста и автомобильного движения появилось теперь еще и железнодорожное сообщение», — отметил Морозов.
Он уточнил, что решения Соединенных Штатов — это «чистая политика», которая не имеет экономических последствий.
Ранее США ввели новые антироссийские санкции. В очередном списке оказались восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис». Она занимается железнодорожными перевозками пассажиров в Крым.