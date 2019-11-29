Член Совфеда ответил на предложение министра Британии усилить разведывательный альянс «Пять глаз»

Британский министр обороны предложил усовершенствовать взаимодействие разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes). Он состоит из спецслужб США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

По мнению Косачева, Уоллес таким заявлением «подтверждает рецепт, который выписал Северо-Атлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как „смерть мозга“».

«У НАТО сейчас нет реальной повестки дня. Все угрозы, вызовы, которые возникли в последние годы и десятилетия, существуют в другом измерении, и НАТО не приспособлена своим статусом, характером, структурой для того, чтобы им противодействовать. НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям», — пояснил сенатор.

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Косачев отметил, что в настоящее время большое количество проблем угрожают человечеству. По его словам, они нуждаются в решении при помощи глобального сотрудничества.

Глава комитета также добавил, что существование НАТО разделяет безопасность на привилегированную и остаточную. Одна из них принадлежит членам альянса, а другая — остальным соответственно.

«Тем самым НАТО генерирует дополнительные проблемы и угрозы, мешая глобальному сотрудничеству по всем проблемам, которые я сейчас назвал. И не имея такой повестки дня, НАТО ее для себя придумывает. Эта повестка дня, в том числе, в будировании истории с некой угрозой, которая исходит от России, и необходимостью перед этой угрозой дополнительно сплачивать ряды государств-членов НАТО. Ничего другого за этим заявлением министра обороны Великобритании я не усматриваю», — заметил Косачев.