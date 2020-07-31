Член Совфеда оценил запуск китайского конкурента ГЛОНАСС

По словам специалиста, каждая страна нуждается в системе позиционирования во время сложной экономической ситуации.

«Многие вещи в последнее время китайцы делают очень надежно. Это подтолкнет, в том числе, и наших специалистов на то, чтобы мы свою систему совершенствовали, развивали, и чтобы она была конкурентоспособная», — отметил Клинцевич.

Он также подчеркнул, что это является серьезным сигналом для Роскосмоса, так как в нынешней обстановке нельзя «дремать». Это может привести к тому, что тебя обойдут, пояснил эксперт.