Член Совфеда опроверг домыслы Украины о войне России и Белоруссии

Джабаров придерживается такого мнения из-за слов Пристайко. Он считает, что война произойдет между Россией и Белоруссией, если вторая решит сохранить независимость.

Политик считает, что украинский министр занимается не международными делами, а столкновением стран.

«Москва и Минск находятся в Союзном государстве. Есть экономические разногласия, есть обсуждаемые проблемы, но говорить о „войне“ между нашими странами, о том, что Россия готова захватить Белоруссию, это политическое преступление господина Пристайко, который недостоин быть министром иностранных дел такой большой страны как Украина», — заявил Джабаров.