facebook_pixel
    23 сентября 2020, 16:53

    Член Совфеда объяснил закрытую инаугурацию Лукашенко

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Лукин, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, почему Александр Лукашенко, президент Белоруссии, провел закрытую инаугурацию.

    По его словам, это говорит лишь о страхе перед народом, который протестует против итогов президентских выборов. Так как открытое мероприятие вызвало бы серьезные противодействия.

    «Видимо, это страх и это попытка по мелкому обхитрить некоторую реальную общественную тенденцию, вот и все. Они, конечно, начнут задавать вопросы, почему такая необычная инаугурация, если одержана обычная сокрушительная победа», — пояснил сенатор.

    Лукин предположил, что такой шаг заставит задуматься и сторонников действующего президента.

    Новости SMI.FM