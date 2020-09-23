Член Совфеда объяснил закрытую инаугурацию Лукашенко
Владимир Лукин, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, почему Александр Лукашенко, президент Белоруссии, провел закрытую инаугурацию.
По его словам, это говорит лишь о страхе перед народом, который протестует против итогов президентских выборов. Так как открытое мероприятие вызвало бы серьезные противодействия.
«Видимо, это страх и это попытка по мелкому обхитрить некоторую реальную общественную тенденцию, вот и все. Они, конечно, начнут задавать вопросы, почему такая необычная инаугурация, если одержана обычная сокрушительная победа», — пояснил сенатор.
Лукин предположил, что такой шаг заставит задуматься и сторонников действующего президента.