Член Совфеда объяснил закрытую инаугурацию Лукашенко

По его словам, это говорит лишь о страхе перед народом, который протестует против итогов президентских выборов. Так как открытое мероприятие вызвало бы серьезные противодействия.

«Видимо, это страх и это попытка по мелкому обхитрить некоторую реальную общественную тенденцию, вот и все. Они, конечно, начнут задавать вопросы, почему такая необычная инаугурация, если одержана обычная сокрушительная победа», — пояснил сенатор.

Лукин предположил, что такой шаг заставит задуматься и сторонников действующего президента.