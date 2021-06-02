Член Совфеда объяснил сообщения о денонсации Договора по открытому небу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал новости о том, что Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу, написал сайт RT.

«Наше решение является ответом на то решение, которое было принято прежде всего США и в принципе молчаливо было поддержано значительной частью стран Евросоюза», — отметил сенатор.

По словам Цекова, Россия выступала за его продление. После того, как США отказались от такого предложения, Евросоюз не дал РФ никаких гарантий, что результаты их контроля за нашей территорией не будут передаваться Штатам. Из этого был сделан вывод, что продление договора вредит безопасности России.