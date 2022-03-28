Член Совфеда Ковитиди заявила, что финансовому рэкету со стороны США пришел конец

Члена Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольги Ковитиди прокомментировала решение Кремля потребовать от недружественных стран плату в рублях за российские энергоносители. По ее словам, финансовому рэкету со стороны США пришел конец. Об этом написало РИА ФАН.

Ковитиди отметила, что Россия больше не будет придерживаться американской финансовой модели.

«После ареста части активов ЦБ России мы никому ничего не должны. Заявление президента РФ Владимира Путина, что расчеты за поставку российских углеводородов, поставляемых в недружественные страны, будут осуществляться в рублях, а также сообщение российского Центробанка, что в ответ на заморозку части своих резервов Москва ограничила движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму, застали врасплох наших зарубежных „партнеров“», — отметила она.

Сенатор пояснила, что рэкет США заключается в том, что Федеральная резервная система штатов не позволяла и не позволяет фактически ни одному центральному банку мира печатать свою валюту без подкрепления ее американским долларом. При этом сами Соединенные штаты могут позволить себе все.

«Осуществление Россией собственной государственной политики без оглядки на мнение коллективного Запада раскрывает колоссальные возможности для развития нашей страны. Да, вначале будет непросто. Зато в дальнейшем нам не будет равных. Достаточно сказать, что рубль наконец-то становится по-настоящему национальной суверенной валютой», — заключила она.