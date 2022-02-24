Член Совета по правам человека назвал происходящее в Донбассе правозащитной мерой

Член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что военная операция России в Донбассе это защита прав человека. Об этом он сообщил Life.

По его словам, права жителей ЛНР и ДНР нарушались последние восемь лет.

«Поэтому я считаю, что сегодня Россия показала, кто является защитником интересов граждан в том регионе, где сейчас все происходит», — заявил Кабанов.