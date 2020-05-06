Член Совета Федерации прокомментировал план Украины по возвращению Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее рассказал о плане по возвращению Крыма. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков выразил свое мнение по этому поводу. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «этот план абсолютно пустой», а «подавляющее большинство руководителей влиятельных государств мира понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины».
Цеков считает, что если власти Украины «признали бы Крым составной частью России», то у страны «появился бы шанс выбраться из того болота, в котором находится страна, и стать цивилизованным государством».