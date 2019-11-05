Член «Союза русских Литвы» Титов лишился депутатского мандата

Титов признался, что решение ГИК стало для него большим сюрпризом. По его мнению, подобная вольная трактовка закона показывает, какова на самом деле демократия в Литве.

«После таких инцидентов можно смело говорить, что у нас далеко уже не демократическая страна, которой правят люди. Все больше и больше похоже на то, что в нашей стране управляют чиновники, прокуроры и судьи», — перечислил он.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что скандал вокруг депутата разгорелся после того, как он выказал возмущение идеей городских властей увековечить память командира «лесных братьев» Раманаускаса (Ванагаса). Он считается в Литве национальным героям.

Титов указал, что Раманаускас-Ванагас может быть причастен к убийству восьми тысяч мирных жителей. После этих заявлений народного избранника оштрафовали по решению суда.