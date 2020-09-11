Член СФ Цеков отреагировал на слова о создании новой «Российской империи»

Ранее польский профессор заявил, что опасается восстановления Российской империи в случае воссоединения России и Белоруссии.

«У них тема одна и та же… Эта элита настроена не на восстановление добрососедских отношений со всеми своими соседями, а эта элита выбрала Россию в качестве врага, вся ее риторика в отношении России сводится к критике, к обвинениям в каких-то „имперских“ замыслах», — заявил член Совфеда.

Он отметил, что Россия и Белоруссия выстраивают отношения, так как являются почти одним народом. По словам сенатора, заявления польского профессора являются домыслами, так как в стране особо не понимают, что происходит в РФ.