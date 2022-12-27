27 декабря 2022, 13:06
Член республиканской партии Хилл предложил обеспечить строгий надзор в вопросе финансирования Украины
Вашингтону и его союзникам необходимо обеспечить строгий надзор в вопросе финансирования Украины. Об этом заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Френч Хилл, написал RT.
По его словам, для сохранения «коалиции граждан и их избранных представителей» важно предоставлять гораздо больше информации об оказании гуманитарной и военной помощи Украине.
Реклама
«На мой взгляд, администрация Байдена плохо разъяснила конгрессу детали предоставления на поддержку Украины всеми странами мира, включая США, средств на сумму более 100 миллиардов евро», — добавил Хилл.
Реклама
США
Украина
Реклама
Реклама