Мир 27 декабря 2022, 13:06 Член республиканской партии Хилл предложил обеспечить строгий надзор в вопросе финансирования Украины

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Вашингтону и его союзникам необходимо обеспечить строгий надзор в вопросе финансирования Украины. Об этом заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Френч Хилл, написал RT.

По его словам, для сохранения «коалиции граждан и их избранных представителей» важно предоставлять гораздо больше информации об оказании гуманитарной и военной помощи Украине.

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«На мой взгляд, администрация Байдена плохо разъяснила конгрессу детали предоставления на поддержку Украины всеми странами мира, включая США, средств на сумму более 100 миллиардов евро», — добавил Хилл.

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