facebook_pixel
    19 апреля 2022, 06:19

    Член Палаты лордов назвал пленных наемников проблемой для Великобритании

    Питер Рикеттс: Решение об обмене пленных британских наемников на Медведчука примет Зеленский

    Екатерина Виславская

    Возможность обмена пленных британцев на Виктора Медведчука в Великобритании обсуждается, однако решение за Владимиром Зеленским, рассказал телеканалу Sky News член Палаты лордов Питер Рикеттс. Его цитирует РИА «Новости».

    Член Палаты лордов назвал пленных наемников проблемой для Великобритании

    «Идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», — объяснил политик.

    Он отметил, что британцев просили не ездить на Украину и предупредили, что правительство не сможет помочь в случае проблем. Ситуация с Шоном Пиннером и Эйденом Эслиным создала «действительно сложную проблему» для британского правительства.

    Оба наемника сдались российским военным в Мариуполе. Бывший британский пехотинец Шон Пиннер и экс-полицейский Эйден Эслин сражались в 36-й бригаде морпехов ВСУ. Они выступили в эфире телеканала «Россия 1» и попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посодействовать в их обмене на арестованного на Украине лидера партии «Оппозиционна платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.