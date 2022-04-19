Член Палаты лордов назвал пленных наемников проблемой для Великобритании

Возможность обмена пленных британцев на Виктора Медведчука в Великобритании обсуждается, однако решение за Владимиром Зеленским, рассказал телеканалу Sky News член Палаты лордов Питер Рикеттс. Его цитирует РИА «Новости».

«Идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», — объяснил политик.

Он отметил, что британцев просили не ездить на Украину и предупредили, что правительство не сможет помочь в случае проблем. Ситуация с Шоном Пиннером и Эйденом Эслиным создала «действительно сложную проблему» для британского правительства.

Оба наемника сдались российским военным в Мариуполе. Бывший британский пехотинец Шон Пиннер и экс-полицейский Эйден Эслин сражались в 36-й бригаде морпехов ВСУ. Они выступили в эфире телеканала «Россия 1» и попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посодействовать в их обмене на арестованного на Украине лидера партии «Оппозиционна платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.